DF undrer sig over, at Venstre taler 2+1-vejen ned

Ringkøbing-Skjern: Da finansminister Kristian Jensen (V) forleden var i Ringkøbing-Skjern, afviste han at give garanti for at udvide landevejen mellem Ringkøbing og Herning til en 2+1-vej, selv om der i finansloven netop er sat 18 millioner kroner af til en VVM-undersøgelse.

Meldingen overrasker folketingsmedlem Dennis Flydtkjær (DF).

- Jeg undrer mig meget over, hvorfor Venstre har behov for at tale 2+1 vejen ned. Det er jo det, man gør ved allerede nu at gå ud og så tvivl om projektet, siger han.

Flydtkjær understreger, at det er helt efter bogen at gennemføre en VVM-undersøgelse, før man sætter penge af til et vejbyggeri. Det betyder sædvanligvis, at politikerne forpligter sig til at realisere projektet. Derfor havde han gerne set en fuldtonet opbakning til vejudvidelsen fra Venstre.

- Venstre burde gå ud og sige klart, at de bakker op om Dansk Folkepartis ønske om at udvide rute 15 til en 2+1 en vej i stedet for som nu kort tid efter, at så tvivl om det er den retning, Venstre vil, lyder kritikken fra Flydtkjær.

Den manglende garanti fra Venstre vil Dansk Folkeparti til gengæld gerne levere.

- Jeg kan klart på mit partis vegne slå fast, at vi har som mål, at 2+1 vejen bliver lavet. Ellers havde vi ikke sat gang i VVM-undersøgelsen. Vi har gjort det, fordi der er et reelt behov, og fordi vi ønsker, at vejen skal blive til noget, lyder det fra DF'eren.