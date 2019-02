DF kræver mere vestjysk asfalt: Det vil være hul i hovedet at lade være

Ringkøbing-Skjern: - Det vil være hul i hovedet at sætte 18 millioner kroner af til en VVM-redegørelse af en 2+1-vej i finansloven, med mindre man er klar til at prioritere strækningen.

Sådan lyder den kontakte melding fra folketingsmedlem Dennis Flydtkjær (DF), som nu kan fortælle, at hans parti går til de kommende forhandlinger om en langsigtet plan for trafikinvesteringer med regeringen med et krav om mere vestjysk asfalt.

- For os handler det om at skabe den balance i Danmark, som regeringen også har været så optaget af. Derfor er det helt afgørende for os, at der både bliver investeret i at opgradere landeveje og nye motorveje. En 2+1-vej mellem Herning og Ringkøbing er helt afgørende for erhvervsudviklingen i det vestjyske, hvor Arla og Vestas skal transportere varer rundt og har brug for at give pendlende medarbejdere kortere transporttid, og det er lige så vigtigt som motorveje i det tæt trafikerede hovedstadsområde, siger Flydtkjær.

Regeringen og Dansk Folkeparti har så småt indledt forhandlingerne om de næste mange års investeringer i nye veje rundt om i landet.

Finansminister Kristian Jensen (V) har på forhånd afvist at love mere asfalt i det vestjyske, før han kan garantere, at der er penge til strækningen.

Dennis Flydtkjær undrer sig over afvisningen, fordi regeringen og Dansk Folkeparti under finanslovforhandlingerne netop var enige om at prioritere den vestjyske strækning - og en række andre - og derfor satte penge af til en VVM-redegørelse.

Det opfattes almindeligvis som en forløber for et vejprojekt, fordi en tommelfingerregel siger, at en VVM-redegørelse kun er "gyldig" i fem år.

- Vi har opfattet det som et håndslag på, at 2+1-vejen skal realiseres i den kommende trafikinvesteringsperiode. Og derfor er den med på listen over de strækninger, vi vil have gennemført for at gå med i en aftale, siger Dennis Flydtkjær.

Også Socialdemokratiet har den vestjyske vejstrækning med i sit bud på de kommende trafikinvesteringer.

Udspillet rummer dog flere projekter, end der er penge til at gennemføre. Derfor er det uvist, hvor højt 2+1-vejen står på listen, når det kommer til stykket.

Sikkert er det, at erhvervslivet og lokalpolitikkerne i Ringkøbing-Skjern tørster efter en opgradering af strækningen mellem Ringkøbing og Herning og gennem flere år har dyrket intenst lobbyarbejde for at overbevise Christiansborg-politikerne om vigtigheden af den statslige investering.

En forundersøgelse konkluderede for nogle år siden, at projektet ville løbe op i en lille milliard.