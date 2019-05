DF foreslår endnu en udflytningsbølge - en turismeuddannelse i Ringkøbing-Skjern er oplagt

Dennis Flydtkjær (DF) mener, det er på høje tid at flytte flere uddannelsespladser ud fra de større byer. Det skal være med til at fastholde de unge mennesker lokalt.

Ringkøbing-Skjern: Det kræver mere end udflytning af statslige arbejdspladser, hvis vi også fremover skal have et Danmark i balance.

Det mener folketingsmedlem Dennis Flydtkjær (DF), som derfor foreslår en ny bølge af udflytninger. Denne gang skal fokus være på uddannelsesinstitutioner, og Dansk Folkeparti er parat til at sætte 600 millioner kroner af til projektet frem mod 2025.

- Der blev taget hul på uddannelsesudflytning, da man fik en afdeling for markedsføringsøkonomer i Skjern, men der skal meget mere til. Jeg synes, det vil være oplagt at etablere turistuddannelser i Ringkøbing-Skjern, hvor turismen buldrer derudaf, og uddannelser, der understøtter områdets mange produktionsarbejdspladser, som skriger efter kvalificeret arbejdskraft, siger han.

Ifølge Flydtkjær ligger 95 procent af universitetspladserne i de fire største byer, mens mellem 60 og 70 procent af erhvervsakademierne og professionshøjskolerne er centreret her.

Det tvinger unge i de tyndt befolkede områder til at flytte væk, hvis de vil have en uddannelse - og de er svære at få hjem igen.

Derfor vil Dansk Folkeparti have halvdelen af akademiuddannelserne og professionshøjskolernes uddannelser udenfor de store byområder. Det samme gælder 10 procent af universitetsuddannelserne.

- For nylig besøgte jeg VIA i Herning, som sort på hvidt har gjort tallene op, fortæller Dennis Flydtkjær.

To tredjedele af de studerende, der flytter til Herning for at læse, bliver boende i området efter endt uddannelse. Den tendens kunne andre byer have glæde af, hvis de fik de samme uddannelsesmuligheder.

- Der er ingen tvivl om, at en udflytning kan gøre en forskel, og derfor skal vi i gang nu. Hvis man tager udgangspunkt i de enkelte kommuners styrkepositioner og hvor det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, siger Dennis Flydtkjær, der har en forventning om bredere politisk opbakning til forslaget.

- Det er en sag, jeg mener, vi lokalt kan gå sammen om, som vi har gjort det med 2+1-vejen. Det hjælper at råbe i flok, siger han.