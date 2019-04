DF føler sig forbigået til 1. maj-debat

Folketingsmedlem Dennis Flydtkjær (DF) undrer sig over, at han ikke har fået en invitation til 1. majfesten i Ringkøbing-Skjern, hvor tre kandidater skal diskutere politik.

Spjald: Selv om det ikke er nogen skam at blive væk, hvis man ikke er inviteret, så ærgrer folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær sig over, at han ikke får lov at deltage i den politiske debat, når LO Ringkøbing Fjord holder 1. maj.

I år har LO valgt at tage hul på valgkampen, og har derfor arrangeret en politisk battle mellem folketingsmedlemmerne Annette Lind (S), Andreas Steenberg (R) og Venstres nye folketingskandidat i Ringkøbingkredsen Kenneth Mikkelsen.

I feltet er der således hverken blevet plads til de lokale kandidater fra SF, Kristendemokraterne eller Dansk Folkeparti.

- Jeg er desværre ikke blevet spurgt, Det er lidt mærkeligt, når man tænker på, at rigtig mange af LOs medlemmer faktisk stemmer på Dansk Folkeparti, siger Dennis Flydtkjær.

Ifølge LO-formand Helge Albertsen er det et bevidst valg, at man kun har tre politikere på valgkampsscenen.

- Det vil blive for omfattende med en "partilederrunde", så derfor har vi taget rød og blå blok og de radikale midt imellem, siger han.