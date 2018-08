Cyklende indsamling i banken

Skjern: Team Bodenhoff, med Claus Bodenhoff i spidsen deltager i Danmark Rundt 2018 - som indsamler penge til Børnecancerfonden. De indsamlede penge går ubeskåret til den gode sag.

I denne uge gjorde cykelrytterne stop i Skjern, hvor Skjern Bank bød på frokost, og samtidig overrakte et støttebeløb til den gode sag.

Det er blevet en god tradition, at cykelholdet besøger Skjern Bank - det er faktisk 4. gang de lægger vejen forbi Skjern og Skjern Bank.

I år går pengene fra løbet til bl.a. at støtte kræftramte børn og deres familier psykologisk, med rehabilitering og oplevelser for de ramte familier - og håbet er at kunne indsamle mindst samme beløb som sidste i fjor, hvor der kunne doneres ca. 800.000 kr.

Først på eftermiddagen kørte Claus og rytterne igen afsted fra Skjern Bank igen, og satte kursen videre rundt i Danmark.