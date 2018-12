Byrådsmedlem for Fjordlisten Jesper Lærke trives i familiens store hjem i Tarm. Han var selv med til at bygge huset, mens han som tidligere politibetjent afspadserede efter en bandekrig. Huset er bygget op omkring et stort køkken-alrum, hvor der også er plads til en racercykel. Kom med indenfor hos Karin og Jesper Lærke.