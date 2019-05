Cykelsti bliver 3,2 millioner kroner dyrere end forventet: Finansiering er på plads

Stiprojekt mellem Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune står til at blive 3,2 millioner kroner dyrere for Ringkøbing-Skjern Kommune end først ventet. Nu har teknik- og miljøudvalget indstillet et løsningsforslag til økonomiudvalget på det nøjagtige beløb.

RINGKØBING-SKJERN: Der skulle ekstra millioner på bordet, hvis projekt om en længe ventet cykelsti mellem Nymindegab og Klitvejen i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune skulle blive til noget.

Og det skulle gerne være hurtigt, for projektets statslige tilskud ville fordufte som dug for solen, hvis ikke byggearbejdet med cykelstien blev påbegyndt inden udgangen af 2019.

Det manglende beløb lød først på 2,4 millioner kroner, men fordi projektet har ligget hen i en længere periode, har blandt andet inflation og ændret arbejdsudbud hos entreprenørerne bag cykelstiprojektet ændret på budgettet, så det manglende beløb nu er steget til 3,2 millioner kroner.

I første omgang lød forslaget fra administrationen, at man blandt andet kunne hjælpe finansieringen på vej ved at tage 0,7 millioner kroner fra et populært projekt mellem Sønderup og Videbæk.

Det ville man ikke være med til blandt udvalgsmedlemmerne i teknik- og miljøudvalget, som udskød mødepunktet omkring 14 dage for at gennemgå mindst 11 andre projekter indenfor syv budgetområder under teknik- og miljøudvalget.

Det har båret frugt, hvis man spørger udvalgsformand John G. Christensen (S).

- Vi har virkelig været ude at støvsuge alle hjørnerne, så vi kan få gjort det her færdigt i år. Vi har fundet en finansieringsmodel, som var anderledes end det, der var på dagsordenen i første omgang, siger John G. Christensen.

Største bidragsydere bliver budgetområderne "Pulje til klimasikring" med én million kroner, mens "Fællesaftalen Kystsikring" leverer 700.000 kroner til cykelstierne i syd. Alt i alt ender man på lige præcis 3,2 millioner kroner.

- Nu har vi fundet nogle midler fra overførte anlægsmidler fra tidligere år, som vi nu aktiverer til brug for projektet dernede. Det betyder, at vi ikke går ud og tager næste års stipulje på to millioner, og vi tager heller ikke 800.000 fra stiprojektet ved Sønderup-Videbæk-projektet, siger han.

Dermed lyder indstillingen fra teknik- og miljøudvalget, at man omprioriterer de 3,2 millioner kroner til stiprojekterne i samarbejde med Varde Kommune. Det er fortsat uvist, hvor Varde Kommune står i sit arbejde med at rejse kapital til projektet, men John G. Christensen formoder, at man er lige så langt i arbejdet, som man er i Ringkøbing-Skjern Kommune.