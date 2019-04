I både Skjern og Videbæk var lokale borgere mødt op for at forskønne deres nærområde. I Videbæk fandt de blandt andet to cykelstel.

Skjern Udviklingsforum havde arrangeret en indsamling. Her mødte omkring 50 personer op. Både voksne og børn var klar på at give naturen en hjælpende hånd. Efter et par timer havde de frivillige fyldt knap 30 sække med affald fundet i naturen.

Skjern/Videbæk: I sidste uge var 30 skoler, børnehaver og andre institutioner i gang. De var ude for at samle affald over hele kommunen. Og søndag var turen kommet til de voksne. Både borgerforeninger og private havde oprettet op mod 1200 indsamlinger i hele landet, så der var selvfølgelig også gang i den i Ringkøbing-Skjern.

Bildæk i Videbæk

Videbæk Borgerforening havde ligeledes arrangeret en affaldsindsamling. Op mod 70 både børn og voksne stod klar til at støvsuge naturen og bybilledet for smidt affald. Det betød, at alle ruter blev besat. Faktisk var man nødt til i alt hast at lave nogle ekstra ruter.

Lions Børnehave, Videbæk Skoles SFO og Videbæk Kristne Friskole var blandt de institutioner, der i sidste uge også havde været i gang med at samle affald. Derfor var der nogle ruter, hvor der blev fundet overraskende lidt affald. Men der var også ruter, hvor der blev fundet overraskende meget affald. De fremmødte var enige om, at uanset hvad så skulle børnene have stor ros for deres arbejde.

I alt fik Videbæk-borgerne samlet 150 kilo affald og 371 dåser. Det blev også til to cykelstel og et par bildæk. Det er mere affald men færre dåser end sidste år. Borgerforeningen håber på, det betyder, at folk har lært noget af arbejdet og derfor smider mindre affald i byen.