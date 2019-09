Ådum: Undervisningen sluttede kl. 12 i fredags på Ådum Børneunivers. To timer over middag var nemlig sat af til det årlige sponsorløb til fordel for Ådums private skolebus. Eleverne kunne vælge at cykle den store bane på en kilometer eller den lille på 100 meter. For dem, som gerne ville gå eller løbe, gik ruten rundt om multibanen.

De mange cyklister fyldte godt på stier og i et par gader, og der var da også vagter undervejs.

Mange børn havde selv styr på de kørte omgange, men lærere og andre hjælpere førte en nøjagtig optælling i køretiden. På den store bane kørte Jacob fra de stores team flest omgange, og Vilja kørte flest fra lille team, og på den lille bane var det Noah, som kørte flest. Julie løb flest omgange.