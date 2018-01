Cortzen og de unge mødre

Skjern: Teenageres viden om prævention i Rumænien er cirka ikke-eksisterende, og resultatet er flere end 25.000 mindreårige mødre i Rumænien hvert år - og 40.000 forladte børn.

Soroptimisterne Skjern-Tarm vil med et foredrag med Ane Cortzen bidrage til at hjælpe de unge rumænere af med deres uheldige førsteplads i Europa. - Særligt på landet er rumænerne stærkt styrede af den katolske kirkes magt, og det betyder, at hverken lærere eller forældre oplyser deres børn om prævention, siger Karen Teglgaard, der er præsident for Soroptimisterne Skjern-Tarm. I 2016 blev flere end 17.600 piger mellem 15 og 19 år mødre, og yderligere 600 babyer blev født af mødre under 15 år. Deres fædre ligger typisk i samme aldersklasse. - Ane Cortzen skal selvfølgelig ikke tale om de unge teenagemødre, men om det, som hun ved noget om - nemlig arkitektur og design, siger Karen Teglgaard om Cortzens foredrag "Rend mig i den gode smag".

