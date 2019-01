Coop prøver at bremse Rema1000 i Skjern

Skjern: Coop, der driver en Super Brugsen og en Fakta butik i Skjern, har ikke tænkt sig at lade Rema1000 etablere sig ved ringvejen i Skjern uden sværdslag.

Coop har afleveret et syv sider langt brev til høringen om lokalplanen, der skal bane vej for Rema'en, og som har været i høring fra oktober til december.

Coop mener, at Ringkøbing-Skjern Kommune ikke lovligt kan planlægge en udvidelse af aflastningsområdet ved Arnborgvej for at kunne give plads til Remas to butikker. Hvis lokalplanen bliver vedtaget, vil Coop muligvis indbringe sagen for Planklagenævnet for at få afklaret fortolkningen af planloven.

Rema 1000 vil etablere en dagligvarebutik pa 1.200 kvadratmeter og en udvalgsvarebutik pa 400 kvadratmeter. En udvalgsvarebutik forhandler eksempelvis udvalgsvarer som tøj, sko, radio/tv, bøger og møbler.

"Det fremgår ikke nærmere, hvilken type udvalgsvarebutik der skal være tale om, udover at ansøger har meddelt, at man vil bestræbe sig på at finde en butikstype, som ikke i forvejen ligger i Skjern bymidte", påpeger Coop.

Coop mener, at betingelsen for at udvide aflastningsområdet ikke er opfyldt, fordi der "ikke er et tilstrækkeligt kundegrundlag, hverken aktuelt, eller indenfor en rimelig tidshorisont".

Dertil kommer, at Rema kunne etablere begge de planlagte butikker i Skjerns bymidte, mener Coop.

"Endelig forekommer det nærliggende, at der alene er ansøgt om to butikker, fordi en udvidelse af aflastningsområdet ellers ikke er tilladt, og ikke fordi der er behov for en udvalgsvarebutik", argumenter Coop.

Coop kommer med en advarsel om meget mærkbare skadevirkninger.

"Alene det forhold, at et udvidet aflastningscenter vil ligge meget tæt på bade Netto og på bymidten, indikerer, at skadevirkningen kan blive meget mærkbar - det fremgår da også af den detailhandelsvejledning, som blev udsendt i 2017, at afstanden til eksisterende butikker har stor betydning, og at skadevirkningen alt andet lige vil være mere mærkbar, jo kortere fysisk afstand der er mellem butikkerne", skriver Coop.

Dagligvaregiganten undrer siger over, at byrådet, trods analyser og forvaltningens vurdering, arbejder videre med Rema-projektet i Skjern, og en udvidelse af aflastningsområdet ved Herningvej i Ringkøbing.

"Den seneste version af kommuneplanen blev vedtaget den 15. august 2017. Det er altså kun godt et år siden, at kommunen sidst tog stilling til, hvilken retning man ønskede at lægge for detailhandlen. Det forekommer vanskeligt at forstå, at kommunen så kort tid efter skifter tilgang, og på grundlæggende punkter ændrer i kommuneplanen. Det forekommer herunder uheldigt, at en udvikling, som kommunen hidtil har anset for uønskelig, og som såvel forvaltningen som eksterne parter har advaret imod, kan godtages alene som følge af, at der indløber et par ansøgninger. Der er således ikke tale om ændringer i småtingsafdelingen, men om, at man skifter tilgang på væsentlige parametre", skriver Coop.

Teknik- og miljøudvalget behandler Rema1000-sagen på sit møde tirsdag eftermiddag.