SKJERN/TARM: Skolebyen i Skjern har haft ubudne gæster. Natten til tirsdag kl. 02.05 blev der knust en rude til Under Broen, hvorefter tyven nåede at stjæle en bærbar computer, før han forsvandt. I Tarm har der også været langfingrede besøgende. Her er der forsvundet en hvid Yamaha motorcykel fra Egvad Kirke. Den blev stjålet i tiden fra torsdag formiddag til fredag morgen og har registreringsnummeret EZ 11 934.