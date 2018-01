Colibakterier i badevandet: Sommerhusejere skal reparere utætte kloakker

230 sommerhusejere har fået påbud om at udbedre skader på utætte kloakker, da der fortsat er for mange colibakterier i badevandet ved Bork Havn.

- Vi kæmper virkelig med det. Vi har allerede kloakeret hele sommerhusområdet i forsøget på at finde en løsning, siger Ivan Thesbjerg fra Land, By- og Kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunen har derfor haft stort fokus på at løse problemet med det forurenet badevand:

Problemet har dog været, at der flere gange har været ekstra vand i kloakkerne og en blanding af regnvand og spildevand er dermed løbet ned i Ringkøbing Fjord.

Det høje indhold af colibakterier skyldes blandt andet, at området med sommerhusene ligger lavt og derfor nemt bliver oversvømmet ved kraftig regn. Oversvømmelsen har medført, at beboere i sommerhusene har løftet kloakdækslerne for at få vandet væk.

I lang tid har Ringkøbing-Skjern Kommune vidst, at badevandet ved Bork Havn har været ringe. Prøver har i flere år vist, at badevandet indeholder for mange colibakterier. Faktisk er det i dag så højt, at folk frarådes at bade i den sydlige del af Ringkøbing Fjord.

Kontakt forsikringsselskab

Mens kommunen har arbejdet hårdt for at løse problemet, fik 230 sommerhusejere i slutningen af efteråret påbud om at udbedre skaderne på deres kloaksystem. En af dem var Jette Lyholm.

Hun mener, at påbuddet er træls, men nødvendigt:

- Det er aldrig spændende at få en stor regning, men det er jo noget, som skal klares. Vi vil jo alle sammen gerne have, at fjorden er ren og pæn og til benyttelse, siger hun.

Jette Lyholm gik sammen med sine naboer for at få ordnet kloakkerne, ligesom hun tog kontakt til sit forsikringsselskab. På den måde fik hun dækket nogle af udgifterne, og nu opfordrer hun andre til at gøre det samme:

- Vi har meldt ud til andre, som også har fået et påbud, at de kan kontakte deres forsikringsselskab. Jeg vil også opfordre til at gå flere sammen om at få det lavet, siger hun.