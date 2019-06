Cigaretsmugler: 52-årig mand fra Ringkøbing-Skjern snød statskassen for over to mio.

RINGKØBING/SKJERN/AARHUS: En 52-årig mand fra Ringkøbing-Skjern blev i marts anholdt og sigtet for at være en del af et internationalt smuglernetværk, der har smuglet 13 millioner kopicigaretter fra Polen til Danmark.

Manden var onsdag for retten i Aarhus, hvor han som den første i netværket, fik sin dom. Den lyder på et år og tre måneders fængsel, hvoraf de ni måneder dog er betinget, så de ikke skal afsones.

I alt var han tiltalt for tre gange at have transporteret omkring tre millioner kopicigaretter og for at have unddraget statskassen 2.274.500 kroner. Den 52-årige mand tilstod i retten.