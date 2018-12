Ådum: - Jeg er chokeret.

Sådan siger Bjarne Hedegaard søndag eftermiddag, da han tager imod Dagbladet på gårdspladsen på Odderupvej 11 øst for Ådum.

Hans tøj er beskidt af sod og lugter af røg.

- Jeg har ikke sovet overhovedet siden i aftes. Jeg har jo rendt rundt herude, siger han og beder om ikke at blive fotograferet forfra.

Bjarne Hedegaard viser om til det ruinerne af et maskinhus, hvor en spritny Claas-traktor, tre ballepressere og en majssåmaskine er brændt til ukendelighed.

Udenfor står et par mejetærskere og endnu en traktor. Heldigvis uskadte. Ved siden af maskinhuset stod en gummiged, som han nåede at køre i sikkerhed.

Bjarne Hedegaard har boet på gården i 15 år og siden 2011 drevet Hedegaards Maskinstation.

Han fortæller, at han blev vækket lørdag aften ved 21.30 tiden af lyden fra branden og alarmerede straks politi og brandvæsen.

Der blev sendt fem brandbiler fra stationerne i Ølgod, Tarm og Skjern.

- Da vi ankom, var ilden ved at løbe over i en anden lade og stuehuset, og det fik vi stoppet. Der var også nogle olietanke i maskinhuset, vi skulle have styr på. Olietanke kan eksplodere, så vi hældte vand på for at nedkøle dem, siger indsatsleder Rune Madsen, Brand & Redning.

Brandvæsenet foretog en såkaldt kontrolleret nedbrænding og forlod Odderupvej igen ved to-tiden natten til søndag.

Søndag formiddag var politiets teknikere til stede på adressen for at foretage brandtekniske undersøgelser.

Bjarne Hedegaard tvivler på, at branden kan være opstået inde i maskinhuset.

- Traktoren har ikke været ude at køre i fjorten dage, så den kan det ikke være, siger han.

At elektriske installationer kunne være årsagen, mener han heller ikke.

I stedet tror Bjarne Hedegaard, at branden må være påsat.

En nabo så nemlig en bil holde omkring hundrede meter fra gården lørdag aften ved 21-tiden, altså en halv time før branden blev opdaget.

Der er desuden fodspor fra stedet, hvor bilen holdt, og hen til maskinhuset. Disse spor har politiet også undersøgt.

Bjarne Hedegaard undrer sig over, hvorfor nogen skulle gøre det.

- Jeg har ingen fjender, siger han.

En bekendt svinger ind på gården i sin kassevogn, stopper op og betragter det nedbrændte maskinhus.

Han og Bjarne Hedegaard taler lavmælt sammen. De er enige om, at "det da ikke bare sådan kan brænde ned af sig selv".

Foreløbig har politiet har bedt alle, der måtte have set eller hørt noget i området henvende sig.