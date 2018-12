Chefens julegave er personalepleje pakket ind i papir og bånd

Dansk Erhverv lavede for nogle år siden en undersøgelse blandt sine medlemmer, som viste, at 90 procent holder fast i traditionen med firmajulegaver til medarbejderne, og at langt de fleste holdt sig under den skattefri grænse på 800 kroner.

Sådan lyder meldingen en stribe virksomheder i Ringkøbing-Skjern, som Dagbladet har været i kontakt med. De bruger gaven som personalepleje, og for at vise deres tilfredshed med medarbejdernes indsats på arbejdspladsen.

Ringkøbing-Skjern: Der kommer til at ligge en gave fra chefen under juletræet hos langt de fleste vestjyske medarbejdere.

- Det kan være svært at finde noget, alle kan lide. En familiemor bliver glad for noget andet end en ung mand, der er ikke er flyttet hjemmefra. Formålet med julegaven er at sige pænt tak for indsatsen og er vores måde at vise, at vi er glade for vores ansatte, som ind i mellem må løbe rigtig stærkt, siger Thomas Hansen.

Så hos købmanden er købmandskurven for længst erstattet af et varmt julebrev og kolde kontanter. De fastansatte kan i år se frem til en check på 800 kroner, mens forretningens ungarbejdere får 250 kroner. Her er der 100 på gavelisten.

- Som elev har jeg stået 14 dage i træk og pakket julekurve. Sådan er det ikke længere. Vi har selv droppet købmandskurven som medarbejdergave. Når man én gang har oplevet, at en af de unge medarbejdere er i gang med at sælge den videre, så ved man, at man har ramt ved siden af skiven, griner købmand Thomas Hansen fra Meny i Søndervig.

- Det bliver lidt af en udskrivning. Men vi bliver ved, så længe vores medarbejdere bliver glade for at få en gave. Det er en god måde at sige pænt tak for sæsonen på, siger Merrild Jørgensen, der driver to butikker i Hvide Sande, én i Søndervig og én i Ringkøbing.

Prisen uden betydning

Hos Skjern Bank er det en overraskelse, hvad medarbejderne skal have i år. Tidligere har man haft gode erfaringer med gaveportalerne, hvor medarbejderne selv vælger mellem vaser, håndklæder, juleknas og andet.

- Bankens gave er forskellig får år til år. Vi bruger den til at sige tak for en god indsats gennem året. Vi prioriterer ikke bare nærvær overfor vores kunder, men også for vores medarbejdere. Vi oplever da også, at de er glade for den opmærksomhed, der ligger i at få en gave. Og jeg tror faktisk ikke, at prisen har den store betydning, siger it- og marketingchef Jørgen Dalgaard.

Hos Meny i Søndervig kan de fastansatte i øvrigt - ud over julegaven - se frem til en ekstra gave med januarlønnen. Her venter nemlig et julegratiale, hvis størrelse afhænger af årets omsætning. På gode år løber det ifølge Thomas Hansen op i en halv månedsløn - som der selvfølgelig skal betales skat af.