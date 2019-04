Chauffør faldt ned af gyllevogn

HEMMET: Om det var gyllens gasser eller et ildebefindende, der i går var årsag til en arbejdsulykke på Esbølvej ved Hemmet, er endnu uvist.

Men en 46-årig mand fra Grindsted-området kom til skade med sit hoved, da han faldt ned ad gylletankvognen og blev sendt til Skejby Sygehus.

Uheldet skete kl. 9.15, hvor to mænd var i gang med at fylde gyllen fra en punkteret gyllevogn over i en anden vogn og havde to åbne luger, hvor gyllegassen kunne stige op. Mændene stod på tanken, da den 46-årige fik det skidt, besvimede og faldt ned med hovedet i asfalten.

Det er uvist, hvor alvorligt manden kom til skade. Politiet og arbejdstilsyn skal nu se på sagen.