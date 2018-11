Charlotte og Jakob Birk sælger OnlineSki.dk til Højmark Rejser

Vi har haft en god butik, hvor vi har tjent gode penge i mange år. Det var derfor ikke et tvunget salg. Men det administrative var ved at tage for meget fokus, siger Jakob Birk Christensen.

Ringkøbing: Ringkøbing-rejseselskabet OnlineSki.dk bliver nu en del af den store SkiGroup A/S-familie, som også tæller selskaberne Højmark Rejser, ClickSki og Vinterly A/S. Ski Group har købt OnlineSki.dk, bekræfter direktør John Brügmann. OnlineSki.dk ejes og drives af Charlotte og Jakob Birk Christensen. Parret stiftede OnlineSki.dk i 2006 og drev firmaet på hjemadressen indtil 2013, hvor de flyttede ind i Plesnerhusbygningen i Østergade. Nu flytter firmaet ind hos Højmark Rejser på Vasevej 37 i Rindum. - Det er et 24 timers job at køre et rejsebureau, og Charlotte og Jakob har ønsket at komme ind i et større set-up med flere hænder, og det passer fint hos os, siger John Brügmann, direktør i Ski Group A/S. Han ønsker ikke at oplyse noget om økonomien i købet.

HØJMARK REJSER Højmark Rejser har hovedsæde i Ringkøbing, hvor der er 19 ansatte. Selskabet har netop fejret 25 års jubilæum, og gennem årene har Højmark Rejser vokset sig større via opkøb af blandt andet OK Rejser og Winther Rejser.I dag er Højmark Rejser en del af SkiGroup, der også omfatter Team Benns Ski, det svenske Lion Alpin og online-bureauet ClickSki.com, der også har adresse i Ringkøbing.



Højmark Rejser opererer med 13 forskellige rejsemål i Østrig, Italien og Schweiz.



Det vestjyske rejsebureau står selv for driften af ti hoteller i Alperne, hvor Højmark Rejser har et samarbejde med yderligere omkring 100 andre hoteller.

Mange overvejelser Charlotte og Jakob Birk Christensen og medarbejderne fortsætter således i firmaet, som kører videre med samme navn og profil. - Vi har haft mange overvejelser. Det er jo vores lille barn, som vi har haft i næsten 14 år. Det er sjovt med indkøb, salg og kundekontakt, men i de sidste år er det blevet mere administrativt i takt med, at vi er vækstet. Der er kommet flere opgaver, som vi måske ikke er så gode til og som tager lang tid for os. Jeg er ikke så stærk til det administrative, og så gør man sig jo tanker om, hvad man så skal gøre. Skal man ansætte én til det administrative, sælge eller fusionere? Det er så blevet til et salg til Højmark Rejser. Det lå lige til højrebenet, siger Jakob Birk Christensen. Omsætningen i vinteren 17/18 blev på 33 millioner kroner. Resultaterne i selskaberne OnlineSki.dk ApS og Onlineski Europa ApS gav tilsammen et overskud på 1,6 million kroner. Året før var overskuddet 1,4 millioner kroner. - Vi har haft en god butik, hvor vi har tjent gode penge i mange år. Det var derfor ikke et tvunget salg. Men det administrative var ved at tage for meget fokus, siger Jakob Birk Christensen.

God niche Han mener, at OnlineSki.dk har fundet en god niche. - Vi har en niche med god service og billige priser og ingen guider. De store som Højmark kører på noget andet - guider og børnedisko og meget fly. Vi er stærke på kør selv-markedet. Der er de store spillere booking.com og Airbnb, men de har ikke den personlige service, som vi har. De har jo ikke været nede og se hotellerne. Vi er meget personlige, har set hotellerne med egne øjne og kombineret med kør selv-markedet har det været gode år. Men vi synes vi bruger tiden på møder, hvilket ikke er så sjovt. Det er aftalt, at Charlotte og Jakob Birk Christensen fortsætter i deres hidtidige roller frem til 1. maj næste år. Han som indkøber og daglig direktør og hende som ansvarlig for personalet. - Vi skal og de skal mærke efter, hvordan vi kan få det til at passe sammen i fremtiden. Ingen har jo bestemt over os, så det bliver en omvæltning i vores dagligdag, siger Jakob Birk Christensen, der forventer, at han parret fortsætter i firmaet - i et eller andet format. OnlineSki.dk forlader Østergade i begyndelse af december og rykker ind på Vasevej 37. - Det glæder vi os til, Det bliver spændende at få mange nye kolleger. Kunderne kommer ikke til at mærke noget. Charlotte og jeg står for butikken frem til 1. maj, med samme åbningstider og samme gode service, siger Jakob Birk Christensen.