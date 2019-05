Cepos: Ringkøbing-Skjerns jobcenter er landets tiende dyreste

Hun mener, at hele systemet skal endevendes og slankes. Hun opfordrer også kommunalpolitikerne til at være mere kritiske over for jobcentrenes udgifter.

- Det er generelt vanvittigt dyrt at drive jobcentrene set i forhold, hvad vi får ud af det. Og når man ser den store forskel på de enkelte kommuners udgifter, må man undres over, hvorfor det forholder sig sådan. Det skyldes formentlig ikke kun en forskel i sammensætningen af borgere i kommunerne. Det er også prioriteringen, den er gal med nogle steder, siger Mia Amalie Holstein, velfærdspolitisk chef i Cepos.

Ringkøbing-Skjern: Den borgerlig-liberale tænketank Cepos har udregnet, hvor meget det koster at drive hvert af landets 94 jobcentre. Udregningen viser, at Ringkøbing-Skjerns jobcenter koster skatteborgerne 144,4 millioner kroner årligt.

Det koster altså

Kristian Andersen, kristendemokratisk formand for beskæftigelsesudvalget, mener, at den relativt høje udgift til Jobcentret også giver gevinst i form af en lav ledighed og borgertilfredshed i Ringkøbing-Skjern.

- Vi har mange indsatser rettet mod at skaffe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet og give virksomhederne den arbejdskraft, de efterspørger. Derfor er der sammenhæng mellem tingene. Det er en politisk prioritering, at vi gerne vil gøre noget for at få folk ind på arbejdsmarkedet, og det koster altså nogle penge, siger Kristian Andersen.

Han havde ikke umiddelbart gættet på, at Ringkøbing-Skjern ligger på en tiende plads, men "nok lidt længere nede", siger han.

- Det bekræfter mig i, at vi fortsat skal have et vågent øje med indsatser og økonomien på området. Det gælder revalideringen, hvor vi er den kommune i regionen, der bruger flest penge på at give folk en ny uddannelse, hvilket vi bliver rost for af handicaporganisationer. Her skal vi se til, at folk efterfølgende også kommer i beskæftigelse. Vi har også administrative udgifter til sagsbehandlingen af førtidspensionssager. Der ligger vi højt, og det hænger sammen med, at vi bor i et område med stor nedslidning, siger udvalgsformanden.

Danmark har 94 jobcentre, der i alt beskæftiger cirka 10.000 personer. Den samlede udgift for at drive alle jobcentrene er 13,5 mia. kroner årligt.