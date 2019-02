- Det er en dyr hobby, og den kunne ikke lade sig gøre, hvis jeg ikke havde mit arbejde ved siden af. Men i forhold til at skulle køre 10, 15 eller 20 motionscykelløb på en sommer, giver det mig bare noget at køre langt i stedet for. Jeg siger gerne, at jeg er en dieselmotor, og når jeg kommer ud over de 100 kilometer, er jeg ved at være varm og kan træde til, siger Carsten Weber.

For det andet håber cykelrytteren, at andre cykelentusiaster har lyst at klikke fødderne i pedalerne og trampe med på strækningen, så længe benene orker. Her er det en fordel med en rundtur, hvor folk lettere kan koble sig til og fra turen.

Deler vind og småsnak

Men bare rolig. Også almindelig motionister, der er vant til at køre kortere distancer, kan være med på turen, hvis bare man kan følge med til en hastighed på 30 kilometer i timen.

- Man behøver ikke at køre hele ruten. Hvis man kan køre én omgang på 100 kilometer, eller man kan køre med over 30 eller 40 kilometer, er det jo også en gevinst for både mig og den, der kører med. Jeg kører turen uanset hvad, og jo flere, der kører med, jo bedre, for så er vi nogle stykker til at dele vinden, og der er også folk at snakke med. Det kan være utroligt trist at køre i mørket alene, siger Carsten Weber.

Helt alene på landevejen ser det ikke ud til, at Carsten Weber bliver. På Facebook har en håndfuld meldt sig klar til at hoppe på jernhesten eller at heppe i vejsiden, og skulle ultra-cyklisten få nogle ensomme kilometer langs fjorden undervejs, behøver han ikke kigge langt efter familie. Hans bror og far kører nemlig efter i følgebilen for at sørge for mad, drikke og opbakning.