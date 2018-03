Carsten Thygesen: Møder et af verdens bedste hold

- Vi har en selvforståelse af, at vi er et tophold. Derfor tror vi også på, at vi kan give dem kamp til stregen. Omvendt ved vi også, at det bliver rigtig svært, da det er et af de bedste hold i verden, siger han.

Bestyrelsesformand Carsten Thygesen er imidlertid overbevist om, at Skjern på hjemmebane kan gøre det svært for de store verdensstjerner:

Internt i klubben ved spillere, trænere og bestyrelsesmedlemmer også, at der venter klubben to svære kampe.

Næste kapitel skal skrives mod det ungarske storhold Telekom Veszprem, og der er ingen tvivl om, at der venter Skjern to svære kampe.

En fantastisk kamp

De fleste håndboldinteresserede har et kendskab til Telekom Veszprem og ved, at det er et godt hold. Men hvor stor er kampen egentlig for Skjern Håndbold, og hvilken betydning har den for klubben?

- Det er en rigtig stor kamp. Det har været en lang rejse i Champions League, hvor vi har kvalificeret os til at møde dem. Det bliver fænomenalt at møde et hold, hvor målsætningen er at vinde turneringen, siger bestyrelsesformanden.

Og kampen har også betydning for klubbens interessenter:

- Der er mange i klubben, som kan være stolte af denne kamp. Skjern er kendetegnet ved, at folk støtter op om klubben, så også for vores sponsorer, frivillige og fans bliver det en stor kamp, siger han og tilføjer:

- Også økonomisk har det naturligvis stor betydning for klubben. Vi får 30.000 euro af EHF for at være med i ottendedelsfinalen, og det er meget for en klub som vores. Samlet set forventer vi et overskud på omkring 250.000 kroner, siger Carsten Thygesen.