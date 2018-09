CL-håndbold stopper på DR: Skjern er spændt på afløseren

Skjern: Mere end 170.000 danskere så i gennemsnit med, da Skjern Håndbold søndag vandt sæsonspremieren i Champions League.

Udekampen i Celje blev vist på DR 1, men den mulighed ophører fra slutningen af næste sæson.

Tirsdag offentliggjorde DR nemlig, at de som følge af den politisk vedtagne spareplan fra sommeren 2020 ikke længere har tænkt sig at købe rettighederne til Champions League.

Hos de danske mestre fra Skjern Håndbold har man nydt godt af at blive vist på DR, for i sidste sæson blev Skjern-kampene i gennemsnit set af mere end 150.000 danskere.

Hvis man lægger de gennemsnitlige seertal for Skjerns Champions League-kampe sammen, har flere end 2,3 millioner danskere fulgt Skjerns sæson frem mod kvartfinalerne i verdens bedste klubhåndboldturnering.

I Skjern Håndbold er man derfor spændte på, hvem der skal overtage tv-signalet fra 2020, for med et DR, der når ud til næsten alle danskere, har Champions League været en vigtig platform til at eksponere Skjern som håndboldklub og som by.

For Skjern er det altså vigtigt, at den udbyder, som køber rettighederne fra 2020, også når bredt ud, og at tv-kanalen vil gøre noget ud af dækningen foruden bare at sende en kamp. Både omfanget af dækningen og kanalens seerskare betyder nemlig noget for muligheden for at få sponsorkroner i kassen.

- Gennemslagskraften, som DR har, er meget interessant for os. Men nogle gange kan sporten også være med til, at nye kanaler slår igennem, som man har set med ligahåndbold på TV 2 Sport. Så jeg synes da, at det er ærgerligt, at det stopper på DR, men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at produktet Champions League er godt nok, så en anden køber rettighederne, siger formanden for Skjern Håndbold, Carsten Thygesen.

Formanden understreger, at der endnu er lang tid til sommeren 2020, og med et medieforbrug, der går mere og mere over til streaming, glæder Skjern sig også over, at alle deres kampe foruden på DR også kan ses på det Europæiske Håndbold Forbunds hjemmeside.

Lige nu vælger Carsten Thygesen derfor ikke at bekymre sig alt for meget om tiden efter 2020.

- Det er svært at have mening om, hvordan folks adfærd er i 2020. Så jeg er egentlig fortrøstningsfuld. For os handler det om at have et så attraktivt produkt som muligt, siger Carsten Thygesen.

DR har sendt Champions League siden 2001 og deler i dag rettighederne med TV3 Sport. Det er DR, der sender de to danske herreholds kampe.