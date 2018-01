Byrødder vil lytte til folket

- Jeg er fuld af forventninger, og jeg ved, at resten af byrådet også glæder sig til at lægge de daglige gøremål fra sig for en stund og tage en tur op i den store helikopter og lade sig inspirere, siger han.

Her vil borgerne kunne møde de 29 ny- eller genvalgte medlemmer af byrådet, og man får mulighed for at give sine meninger til kende, lufte sine drømme og visioner, mens politikerne lytter.

Klokken 18.00 til 21.00 er der nemlig indkaldt til Folkeråd på Vestjyllands Højskole i Velling for borgere og repræsentanter for forenings- og erhvervslivet i hele kommunen.

Til inspiration

Over for Dagbladet fastslår Hans Østergaard, at byrådet meget gerne vil lytte til borgerne.

- Det er set i det lys, at jeg for eksempel har sagt, at jeg engang imellem vil flytte borgmesterkontoret væk fra rådhuset for at møde borgerne, eller at vi i denne uge holder åbent landsbykontor i Fjelstervang. Jeg håber, at mange borgere vil benytte sig af lejligheden til at komme til Folkerådet. Jeg har været med til det før og har hver gang fået noget værdifuldt med mig, siger borgmesteren.

Selve Folkerådet kører efter samme opskrift som de tidligere, fortæller Rebecca Kaagh Nordbo, underviser på Vestjyllands Højskole og en af aftenens samtaleværter.

- Det bliver et miks af gruppesamtaler, inspirerende oplæg og fælles diskussion i plenum. Tanken er ikke, at vi skal nå frem til konklusioner, men at vi inspirerer hinanden og indsamler mange forskellige fremtidsvisioner, siger hun.

