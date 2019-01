Byrådstrio vil igen forøge at få flyttet de kystnære møller

Tre byrådsmedlemmer opfordrer kollegerne til at tage kampen op for at få flyttet de kystnære møller længere ud på havet. Det er dog uvist, at de kan få bred opbakning til forslaget.

Ringkøbing-Skjern: Selv om energiminister Lars Christian Lilleholt (V) endnu en gang overfor Dagbladet har slået fast, at det ikke kan lade sig gør at flytte de omstridte Vesterhav Syd-møller længere ud på havet, så er flere byrådspolitikere klar til at gøre endnu et forsøg.

Det kom frem på tirsdagens byrådsmøde, hvor Gitte Kjeldsen (V), Lise Juhl Hansen (V) og løsgængeren Lennart Qvist alle erklærede sig parat til at kæmpe for at få flyttet møllerne, og opfordrede resten af byrådet til at gøre det samme.

Trioen mener, at Energiklagenævnets krav om et nyt tillæg til VVM-redegørelsen betyder, at tidsplanen skrider, og dermed bliver der opstået en mulighed for at ændre på projektet, som efter planen skal rejse sig 4-10 kilometer fra Vestkysten i løbet af næste år.

- Der er mange, der mener at løbet er kørt. I mine øjne handler det om vilje. Hvis der skal ske noget, så starter det med, at vi selv gør noget, sagde Lennart Qvist.

Gitte Kjeldsen bakkede op.

- Vi bør som byråd gå en omgang mere, så de kystnære møller kan blive flyttet ud til de kommende havmøller. Det er en brøler, hvis vi ikke prøver, sagde hun.

Også Lise Juhl mente, at er værd at genoptage forsøge på at påvirke politikerne på Christiansborg.

- Det er set i historien før, at noget er blevet ændret. Der er gået mudder i VVM-redegørelsen, og det er et argument for at se på sagen igen, fordi det vil forsinke projektet, konstaterede hun.

Borgmester Hans Østergaard (V) afviste at blande sig i diskussionen om endnu et forsøg på at flytte møllerne, mens viceborgmester Søren Elbæk (S) blankt afviste.

- Det svarer til at ville flytte en motorvej, der allerede er ved at blive anlagt. Det kan ikke lade sig gøre. En del af forretningsmodellen for de kystnære møller er, at de ligger nær kysten, lød det fra Elbæk.

Det er uvist, hvad de tre erklærede kritikere af de kystnære møller vil gøre for at presse deres politiske kolleger på Christiansborg til at genoptage sagen - og om de kan få flere byrådsmedlemmer til også at melde sig ind i kampen for at få flyttet møllerne ud på mindst 20 kilometer fra strandkanten.