Byrådspolitikere om åbningstider på genbrugspladsen: Tilfredse med nuværende tilbud

RINGKØBING-SKJERN: Det er ingen hemmelighed, at der kræver planlægning for mange at nå på genbrugspladsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med åbningstider, der i gennemsnit ligger på 7,5 timer dagligt på tværs af kommunens 10 genbrugspladser, er man efter både landsgennemsnittet, men også nabokommunerne Holstebro og Herning, som har åbent henholdsvis 11 timer og 10,5 timer dagligt i gennemsnit.

Siden Dagbladet skrev om emnet første gang, er der foreløbig luftet to løsningsforslag: Et om selvbetjente pladser med adgang via nummerpladescannere, og et andet forslag om brugerbetaling for de borgere, som ønsker at benytte sig af genbrugspladsen udenfor åbningstiderne - særligt om søndagen, hvor der nu er lukket.

Dagbladet har skrevet rundt til alle syv medlemmer af teknik- og miljøudvalget for at høre, hvad de mener om de nuværende åbningstider, og hvad de siger til de to løsningsforslag.

Tre har svaret: Niels Rasmussen (SF), Hans Pedersen (Kristendemokraterne) og udvalgsformand John G. Christensen (S). Sidstnævnte forklarer, at han ikke ønsker at drøfte sagen yderligere i avisen.