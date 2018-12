Byrådsmøde drønet igennem på 38 minutter - inden de lukkede punkter og spisning

13 punkter overstået i al hast på årets sidste byrådsmøde.

Ringkøbing-Skjern: Den åbne del af årets sidste byrådsmøde blev en kortvarig affære på 38 minutter, hvor 13 dagsordenspunkter blev vedtaget eller taget til efterretning i al hast næsten uden debat. Kun SFs nyslåede gruppeformand Niels Rasmussen var oppe at markere et par gange. Ellers var det hurtigt ekspedition, ud med pressen, og videre til de lukkede punkter i form af to ejendomssager og gensidig information. Hvad der gemte sig under punktet gensidig information er i sagens natur en hemmelighed. Et godt bud kunne måske være en orientering om den kuldsejlede bredbåndssag, der har givet kommunen et samlet tocifret tab i erstatning, tabte retssager og advokatomkostninger. Borgmester Hans Østergaard konstaterede ved mødets start, at der allerede var gået et år siden valget, og at han syntes, tiden var fløjet afsted. Det kom byrådsmødet også til, men her følger nedslag på de væsentligste punkter. Lokalplanen for Birkvej i Skjern, der vil omdanne industriarealet med det lukkede rensningsanlæg til et bolig- og rekreativt område, blev sendt i otte ugers høring. Udvalgsformand John. G. Christensen (S) mindedes ikke at have set lokalplan, der i så høj grad indbyder borgerne til at komme med ønsker til de kommende boligformer i området. Niels Rasmussen forsikrede om, at SF vil sige nej til punkthuse og i øvrigt ønsker er større del af arealet udlagt som grønt område. At ejeren af området, Anneberg Transport A/S, truer med at anlægge sag mod kommunen, hvis lokalplanen bliver vedtaget, blev ikke kommenteret af nogen.

Friplejehjem Det kommende års takst til friplejehjemmene Klokkebjerg og Stauning - 393.000 kroner til en fribolig og 478.000 kroner til en skærmet plads - blev vedtaget med udvalgsformand Lennart Qvists ord om, at "de får samme beløb at drive plejehjem for som de kommunale plejehjem". Niels Rasmussen glædede sig over, at friplejehjemmene får samme betingelser som de kommunale, for "Klokkebjerg har kunnet score flere penge via loven, og de sidste ti år har de har fået tre til fem millioner kroner mere om året end Enghaven i Skjern", lød det - uden at han dermed mente, at noget "ikke var gået efter bogen".

Tosprogede samles Også udvalgsformand Trine Ørskov (S) fik godkendt forslaget om at samle tosprogede elever i overbygningen på Kirkeskolen i Skjern, for tilstrømningen af flygtninge er så lav, at det ikke kan betale sig at have dem på også Ringkøbing Skoles overbygning, forklarede hun. Udvalgsformand Kristian Andersen (KD) benyttede punktet om den nye beskæftigelsesplan til at komme med et landspolitisk hip ved at minde om, at "der faktisk sker integration i Danmark", og at Ringkøbing-Skjern er dygtig til at få flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet og nu vil uddanne ti indvandrerkvinder til sosu'er, "så de kommer ind på et område, hvor ikke mange søger ind". Arbejdet med forlægningen af Sønderupvej ved Arla i Nr. Vium blev godkendt, med borgmesterord om, at "det er godt, kommunen har virksomheder, som udvikler sig, selv om det koster kommunen lidt penge" - og hentydede dermed til kommunens betaling til projektet.

Småpenge Det blev også vedtaget at give 1,2 million kroner til rådgivning, byggetilladelse og forsikring til den nye daginstitution i Tim. I småtingsafdelingen blev der bevilget 140.000 kroner til renovering af kælderen i sundhedshuet i Tarm og 117.000 kroner til nye nødkaldsanlæg til Holmbohjemmet og Åstedparken. I den mere luftige afdeling blev den reviderede værdighedspoltik, hvor også pårørende er omtalt, godkendt, lige som der blev givet thumbs up for tillægsaftalen for Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland - hvor Ringkøbing-Skjern bidrager med frivilligakademiet. Også punktet "politikker for målsætninger for de enkelte fagudvalg" med udgangspunkt i visionen Naturens Rige blev taget til efterretning. Slutteligt lød der fra Hans Østergaard et velkommen til Niels Rasmussen i Økonomiudvalget til afløsning for Pia Vestergaard, som fik borgmestertak for godt samarbejde. Absolut sidste punkt på byrådsmødet var den traditionelle spisning med ægtefæller, som markerer afslutningen på byrådsåret.