Flere byrådsmedlemmer afviste på tirsdagens byrådsmøde, at de er blevet bedt om at holde mund i debatten om de kystnære møller.

Ringkøbing: Den flittige mølledebattør Tonny Lemqvist har længe undret sig over, at medlemmerne af byrådet ikke har haft lyst til at blande sig i debatten om de kystnære møller.

Trods adskillige direkte henvendelser har han aldrig fået svar

Under tirsdagens byrådsmøde brugte han blandt andet spørgetiden til at få svar på, om der er uddelt mundkurve til de folkevalgte.

- Det minder nærmest om et diktatur. Hvem har kunnet lukke munden på et samlet byråd så længe. For det kan da ikke passe, at byrådet ikke har hørt debatten eller overset de mange spørgsmål om byrådets holdning, lød det blandt andet fra Lemqvist.

Borgmester Hans Østergaard (V) var den første til at afvise, at nogen har bedt byrådsmedlemmerne om at holde sig tilbage.

- Jeg tror ikke, der er mulighed for at lukke munden på byrådet, sagde han og konstaterede, at byrådet adskillige gange har haft mulighed for at komme med indsigelser mod projektet, men at det ikke skete i forbindelse med høringerne.

Samme udlægning har viceborgmester Søren Elbæk (S).

- Vi er ikke blevet pålagt tavshed og jeg står ved det, jeg har sagt om projektet, sagde han.

Lise Juhl Hansen (V), der er ny i byrådet, understregede også, at hun har kunnet tale frit.

- Jeg har ikke fået mundkurv på. Jeg har valgt at arbejde på de indre linjer og stole på den demokratiske proces, men jeg er klar til at kigge på procedurerne igen, sagde hun.

Også Kristian Andersen (KD) fastholdt, at han aldrig er blevet stoppet i at tale åbent om sin holdning til de kystnære møller.

- Vi havde længe været forbeholdne overfor flere møller på land, og derfor bakkede vi op om møller på havet. Jeg har længe opfordret til at få møllerne flyttet længere ud, og borgmester Hans Østergaard har gjort forsøget. Jeg mener ikke, der er flere håndtag at trække i, og derfor er der ikke så meget at sige. Men vi har ikke fået mundkurv på, lød det fra Kristian Andersen.

Gitte Kjeldsen (V) var det første byrådsmedlem, som klart meldte ud, at hun har fortrudt at have sagt god for det kystnære mølleprojekt.

- Jeg er ked af, at jeg sagde ja til møllerne den gang. Når Tonny Lemqvist siger, at vi ikke har gjort noget, så passer det ikke. Jeg har talt med adskillige ministre - blandt andet statsministeren. Men vi har desværre ikke meldt os i tide. Det gælder os alle sammen. Vi er mange, der har sovet i timen, erkendte Gitte Kjeldsen.

Tonny Lemqvist brugte også sin spørgetid til at få svar på, om Ringkøbing-Skjern Kommune har undersøgt, hvad det vil koste at ophæve kontrakten med Vattenfall. Det afviste borgmesteren. Da det er staten, som har indgået kontrakten med energiselskabet, har kommunen ikke mulighed for at blande sig.

Spørgeren ville også vide, om kommunen har en plan b, hvis forudsigelser om turisttilbagegang og mistede arbejdspladser bliver en realitet, når møllerne kommer op langs Holmsland Klit. Også det afviste borgmesteren med henvisning til, at der ikke er lavet undersøgelser, som bekræfter de negative forudsigelser.