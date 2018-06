Byrådsmedlemmer: Regeringen modarbejder sin egen turismeplan

Ringkøbing-Skjern: - På den ene side vil regeringen fremme turisme i Vestjylland ved at gøre naturen til hovedattraktion. I denne sammenhæng er Søndervig udpeget som 'stærk feriested'.

På den anden side er regeringen godt i gang med at ødelægge naturen i netop Søndervig. Det er hamrende ulogisk, og det giver slet ikke mening.

Sådan lyder det i en fælles udtalelse fra Venstre-byrådsmedlemmerne Lise Juhl Hansen og Gitte Kjeldsen.

De henviser til Vesterhav Syd-vindmølleparken, der vil blive placeret fire til ti kilometer fra kysten mellem Søndervig og Hvide Sande og ifølge de to politikere endegyldigt blokere for den uendelige udsigt over Vesterhavet.

De peger på, at det både teknisk og økonomisk er muligt at rykke placeringen, så Vesterhav Syd i stedet etableres 10-20 kilometer fra land, men trods vedvarende protester fra lokalbefolkningen, så står regeringen fast på, at møllerne skal stå tættest muligt ved land.

- Vi ved fra analyser, at en kystnær havvindmøllepark vil få mange turister til at fravælge Vestjylland som turistmål. Samtidig vil det få store konsekvenser for både mennesker, erhverv og udviklingen i Vestjylland. Alt dette har regeringen været bekendt med længe, men vores bekymringer er blevet fuldstændig tilsidesat, siger de to byrådsmedlemmer, og understreger:

- Vores håb er, at Brian Mikkelsen med nye indsats for turismen, har forstået vigtigheden af vores naturarv, og at han vil gøre en indsats for at overbevise sine kolleger i regeringen om, at Vesterhav Syd skal rykkes længere ud fra land. Ellers giver regeringens politik jo ikke mening. Alternativet er, at vi skal bede turisterne om at lukke øjnene, når de kommer for at se vores unikke naturarv.