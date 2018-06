Byrådsmedlemmer: Christiansborg vender det blinde øje til Vestjylland

Ringkøbing-Skjern: Byrådsmedlemmerne Gitte Kjeldsen og Lise Juhl Hansen skærper nu tonen i Vesterhav Syd-sagen.

De to Venstre-kvinder siger, at folketingspolitikerne udviser "rystende ligegyldighed" over for argumenterne for at flytte de kommende 20 vindmøller mellem Søndervig og Hvide Sande længere væk fra kysten.

Det er både teknisk og økonomisk muligt at rykke placeringen, så Vesterhav Syd i stedet etableres 10-20 kilometer fra land.

Modellen er kendt fra for eksempel Horns Rev, hvor møllerne står 20 kilometer fra kysten, forklarer Gitte Kjeldsen og Lise Juhl Hansen.

- En stor del af lokalbefolkningen, byrådet og Ringkøbing Fjord Turisme ønsker at få møllerne længere ud. Men der er ingen hjælp at hente i hverken regering eller folketing. Vi bakker op om at etablere Vesterhav Syd, og vi ønsker et klimavenligt Danmark. Samtidig ønsker vi at bevare vores smukke natur til gavn for alle danskere, de kommende generationer og turister. Begge dele er muligt, siger de og fortsætter: - Det er politikerne på Christiansborg, der skal træffe beslutningen om at gøre de kystnære vindmøller til kystfjerne vindmøller. Men vi oplever desværre en rystende ligegyldighed over for alle gode argumenter om ikke at ødelægge den uspolerede natur. Vi må desuden konstatere, at alle politiske paroler om et Danmark i bedre balance klinger hult, når stemmer i det vestlige Danmark ikke tæller med. Spørgsmålet er, hvad der skal til, for at det vestlige Danmark bliver hørt.

De to venstrepolitikere kalder det samtidig "dybt bekymrende", at analyser viser, at en kystnær havvindmøllepark vil få mange turister til at fravælge Vestjylland som turistmål.

- Vi vil dermed miste vigtige indtægter; det vil få store konsekvenser for både mennesker, erhverv og udviklingen i Vestjylland, siger de og advarer byrådskolleger landet over.

- Vores råd til kolleger i resten af landet må være, at man skal være varsom med at gå ind i et vindmølleprojekt, når politikerne på Christiansborg bevidst overhører relevante bekymringer og tilsidesætter lokalbefolkningens ønsker om at passe på den bevaringsværdige natur.

Lise Juhl Hansen og Gitte Kjeldsen erkender, at tidligere byråd i Ringkøbing-Skjern har accepteret en placering af Vesterhav Syd tæt på land.

- Men forudsætningerne har ændret sig siden vedtagelsen, og det forholder vi os til, siger de.