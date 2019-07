Byrådsmedlem vil have brugerbetaling og længere åbent på genbrugspladserne

Der skal være længere åbningstider på genbrugspladserne, mener byrådsmedlem for DF Kristian Bøgsted, som foreslår brugerbetaling. Den er man med på hos erhvervsorganisationen Dansk Byggeri. Her ser man det som vigtigt for de små- og mellemstore håndværksvirksomheder at have genbrugspladser med åbent så mange af døgnets timer som muligt.