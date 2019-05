Byrådsmedlem om Hilde-sagen: Jobcentret skal tages op i byrådet

Ringkøbing-Skjern: Sagen om den kræftramte Hilde-Kristin Reed Mogensen, der får frataget sine sygedagpenge, kan få konsekvenser for kommunens jobcenter. Byrådsmedlem Kristian Bøgsted fra DF vil nemlig tage sagen op med beskæftigelsesudvalget og i byrådet.

- Vi skal have gennemgået retningslinjerne for jobcentret. Et det os som politikere, der har sat så strammer retningslinjer op, at vi ikke giver folk ro til at blive raske igen, spørger han.

- Vi har hørt flere historier om, at jobcenteret presser syge folk på urimelige måder. Det må give anledning til at undersøge, om vi sat retningslinjer op for sagsbehandlerne, der derfor kører for hårdt på i stedet for at benytte reglerne til at hjælpe pressede og syge mennesker. Hilde-Kristin med kræft og andre med stress eller svær depression har ikke brug for at blive presset til møder og forskellige forløb og få at vide at "nu er der snart ikke flere penge til dig". Jeg frygter, vi har lavet retningslinjer, der presser sagsbehandlerne til at gøre, som de gør. Det frygter jeg, når jeg ser en sag som denne, og når man ser, hvordan folk føler, de bliver behandlet på jobcenteret, siger Kristian Bøgsted.

Han afviser forklaringen fra beskæftigelsesudvalgsformand Kristian Andersen (KD) om, at der foreligger en misforståelse i Hilde-sagen. Han giver heller noget for beskæftigelseschef Kim Ulv Christensens udtalelse om, at kommunen ikke ønsker at være hårde, men blot følger reglerne.

- I Hilde-sagen er der noget, der ikke stemmer. Det er dybt forkasteligt, dét, der foregår. Det er ikke blot en misforståelse, men en klokkeklar overtrædelse af de gældende regler på området, siger Kristian Bøgsted.

Han peger på, at der Hilde-Kristin Reed Mogensen uden tvivl kan få forlænget sin sygedagpengeperiode efter sygedagpengelovens paragraf 27 styk 3 eller styk 5. Her mener sagsbehandleren det stik modsatte.

- Det virker for mig mere som om, at man igen har for meget fokus på at fjerne folk fra offentlig forsørgelse frem for at udvise medmenneskelighed og følge lovgivningen. Det er under al kritik, at vi nu desværre ser sådan en sag her, og det må så sandelig give anledning til, at man meget nøje tager en revurdering af, hvordan kommunen driver jobcenteret, siger Kristian Bøgsted.