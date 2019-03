Byrådet cementerer opbakning til ny Rækker Mølle-hal

Vi er blevet klogere, lød begrundelsen fra politikerne for, at Rækker Mølle alligevel får lokaltilskud til sin kommende hal 2.

Rækker Mølle: Nu er det stensikkert.

Folkene bag en ny hal i Rækker Møller kan se frem til kommunalt lokaletilskud ligesom kommunens øvrige haller, selv om kultur- og fritidsudvalget for nylig vedtog et omgående stop med nye lokaletilskud.

Det blev cementeret på byrådsmødet tirsdag, hvor kultur- og fritidsformand Erik Viborg (V) havde bedt om at få sagen på dagsorden for at omgøre den omstridte udvalgsbeslutning.

Det var nemlig ikke fair, at udvalget fjernede muligheden for lokaltilskud til det nye halprojekt uden varsel, mener formanden.

- Selv om ingen i dag har mere end 10 minutters kørsel til nærmeste hal, og at vi i virkeligheden har halgulve nok her i kommunen, så må vi erkende, at projektet i Rækker Mølle var længere fremme, end vi havde regnet med, og derfor er det rimeligt at omstøde flertalsbeslutningen fra kultur og fritidsudvalget, sagde Erik Viborg på byrådsmødet.

Den melding glæder blandt andre Henrik Andersen (KD) og Irene Lund Pedersen (S), som begge var imod at snuppe det forventede lokaletilskud til den kommende hal i Rækker Møller og derfor stemte imod i udvalget.

- Vi trak tæppet væk under nogle ildsjæle, og det var ikke i orden, sagde Henrik Andersen.

Jesper Lærke fra Fjordlisten havde i første omgang stemt for at stoppe lokaletilskuddet til Rækker Mølle, men har siden skiftet mening.

- Jeg synes, det er en styrke, at vi som politikere kan gå ud og sige, at vi er blevet klogere og derfor er parat til at træffe en ny beslutning, sagde han om kursændringen.

Løsgængeren Lennart Qvist ville vide, om Rækker Mølle-folkene er gjort opmærksom på, at forudsætningerne for lokaletilskuddet kan ændre sig over tid.

Udvalgsformand Erik Viborg understregede, at "ingen ved, hvad morgendagen bringer", og det er man godt klar over i Rækker Mølle.

Men foreløbigt kan den nye hal altså se frem til lokaletilskud på linje med de øvrige haller i kommunen.