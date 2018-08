Ringkøbing-Skjern: Borgmester Hans Østergaard og gruppeformændene for byrådets partier fremlagde fredag middag kommunens budget for 2019. Det skete på Laugesens Have, hvor byrådet har holdt budgetkonference.

Samtlige partier i byrådet står bag budgettet, som alle betegner som godt og fornuftigt. Budgettet har et historisk højt anlægsniveau på 143,5 millioner kroner, men samtidig er det lagt i lyset af, at regeringens skattereform i foråret koster kommunen 40 millioner kroner i mistede skatteindtægter. Den uretfærdighed svider.

- Det har naturligvis været en udfordring, og vi mangler stadig en fornuftig forklaring på, hvordan vi kan miste så stort et beløb, når løftet var, at kommunerne ville blive kompenseret for skattereformen krone til krone. Når det er sagt, så er jeg stolt over det budgetforlig, vi nu fremlægger. Jeg er samtidig glad for, at det er et enigt byråd, der fremlægger budgettet, sagde borgmester Hans Østergaard (V).

Viceborgmester Søren Elbæk (S) kaldte skattesmækket "skandaløst" og forlanger politisk handling. Men han glædede sig over, hvad der er lykkedes i budgettet og pegede på en øget social indsats for de 0-6 årige.

- Det er et langt sejt træk, og det, at vi med dette forlig kan støtte projekter, som hjælper nogle af kommunens allermest sårbare børn, er et vigtigt skridt fremad, sagde han.

Som formand for Erhvervsudvalget er Elbæk tilfreds med, at der afsættes penge til ansætte en offensiv virksomhedskonsulent, der "tager telefonen på kommunen, når Væksten ringer og vil til Ringkøbing-Skjern", som han sagde. Det er et ønske hos erhvervslivet, sagde Elbæk.

Viceborgmester Kristian Andersen (KD) hæftede sig ved, at det er lykkedes at finde penge, så forældre kan få tilskud til selv at passe deres barn, "hvilket er til gavn for en lang række familier, der får en mindre stressende hverdag", som Andersen sagde.

Han fremhævede desuden, at der er fundet penge til at ansætte en psykolog til at nedbringe ventelisterne hos PPR, og at psykolog- og terapeuthjælpen Bag Facaden til unge gøres permanent og udvides til unge mellem 13 og 25 år.

Den forbedring blev også fremhævet af Pia Vestergaard (SF), som også glædede sig over pengene til de 0-6-årige.

- Her ser vi frem til, at Børne- og Familieudvalget fremlægger en række gode og sammenhængende løsninger, så vi i endnu højere grad kan hjælpe kommunens sårbare børn og unge, sagde hun.

Dansk Folkeparti er særligt glade for, at det lykkedes at undgå besparelser på kommunens ældrecentre og hjemmepleje. "I stedet er området tilført hårdt tiltrængte ressourcer", sagde Kristian Bøgsted.

Jesper Lærke fra Fjordlisten var glad for, at byrådet prioriterer den forebyggende indsats.

- Selv om ressourcerne er begrænsede, kan de hjælpe en masse mennesker, hvis de bliver brugt på den rigtige måde, sagde han.

Som socialudvalgsformand pegede løsgænger Lennart Qvist på de afværgede besparelser på ældrecentrene og i hjemmeplejen, og at serviceniveauet hæves, så der bliver skiftet linned oftere hos de ældre, der også får ekstra klippekort til hjemmehjælp.

Venstres gruppeformand Jacob Agerbo pegede på, at der afsættes 140 millioner kroner på anlægsbudgettet til nødvendig vedligeholdelse af kommunens veje og bygninger.