Byråd lukker parkeringssag fra Skjern

Skjern: Bychefen er glad.

Men selv om parkeringstiden i Skjerns centrum nu bliver udvidet fra 30 minutter til to timer, så sker det med en vis undren hos byrådsmedlemmer som Hans Pedersen (KD).

Parkeringssagen fra Skjern begyndte med, at 3800 borgere skrev under på at de ønskede tre-timers parkering i midtbyen.

Det skete som det første borgerforslag i Ringkøbing-Skjerns historie.

Forvaltningen kiggede derefter på parkeringen, men nåede frem til at én times parkering ville være bedst for byen, og så valgte et snævert flertal i to udvalg at stemme for to-timersparkering.

- Det er ejendommeligt. Vi er politikere. Hvordan skal vi vide, hvad der er bedst? Hvorfor får de kun to timer, når de bad om tre, spurgte Hans Pedersen, som sammen med de øvrige Kristendemokrater, DF og Fjordlistens Jesper Lærke fastholdt de tre timer, da sagen skulle lukkes på byrådsmødet.

- Det ville ikke koste os noget at lytte til de 3800 borgere, som har skrevet under. Vi kunne signalere, at vi faktisk lytter, fastslog Lærke.

Også Svend Boye Thomsen (V) undrer sig.

- For mig handler det ikke om to eller tretimers parkering, men om nærdemokrati. Vi bor i en kommune med store afstande, og vi skal være bedre til at inddrage borgerne. Hvis vi opfordrer dem til at involvere sig, skal vi også gøre alvor af det, mente han.

John G. Christensen (S) understregede, at bychefen har udtrykt sin store tilfredshed med en parkeringstid på to timer, og at det er vigtigt at sørge for et flow i byen. Derfor er det politiske kompromis en god løsning.

- Og så skal vi lige huske, at parkeringsreglerne, der stammer fra 1996, i Skjern først blev et problem, da der kom en p-vagt til byen, konstaterede socialdemokraten med et skævt smil.