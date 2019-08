Byportene får dødsstødet: Penge frigivet til forskønnelse af Tarm

TARM: Nogle klapper i hænderne, mens andre bliver vemodige og nostalgiske, for nu er det sikkert og vist: Tarms karakteristiske byporte skal fjernes.

Teknik- og miljøudvalget frigav forleden 1,8 millioner kroner til at forskønne hele byen, og med i den pulje er bortskaffelse af byportene, der har stået der siden 1990. Dengang var det en midlertidig løsning for at trække folk fra den nye omfartsvej og ind til butikkerne i byen, og i årevis har det været planen, at de gamle byporte skulle fjernes, fordi de var hærget af tidens tand. I stedet skal der laves noget nyt på det eksisterende fundament, så der kan sættes banner op, eksempelvis med reklame for markedsdagene.

Med i puljen er også en storskærm ved Per Arnoldis kulturtag, hvor folk kan mødes og se eksempelvis landskampe. Desuden skal der sættes nye LED-gadelamper op i Storegade, og julebelysningen skal også fornyes. Hertil kommer der blomsterkummer og flagstangs-allé - og for at højne trafiksikkerheden, skal der males cykelbane langs fortovskanten.

Pengene blev allerede afsat på det kommunale budget i 2016. Siden har der været forhandlinger i gang, og med den seneste ansøgning er det lykkedes at udpege ting, som vil give et løft til hele byen i stedet for blot at fokusere på Storegade.

- Det er mange spændende ting, som jeg ser frem til med interesse, og det er godt for Tarm at få dette løft, siger John G. Christensen, formand for teknik- og miljøudvalget.

Ansøgningen om pengene er udarbejdet af foreningslivet i byen, og titlen på projektet er Fra stationsby til kulturby. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreningslivet har stået bag, og arkitekt Bo Christensen har været med som faglig sparringspartner. Tarm Udviklingsforums formand, Steen Rosby er meget glad for at pengene nu er frigivet. Nu skal arbejdsgruppen mødes.

- Vi skal lave en prioriteret rækkefølge over de ting, vi skal have lavet, for der er nogle ting, der er nemmere at tage hurtigt fat i, siger Steen Rosby.