Byfestarrangør undrer sig: Hvorfor købe et havefest-koncept, når man kan udvikle et selv

Ringkøbing-Skjern: Det kan godt være, at musikeren Rasmus Nøhrs Danmark Dejligst-festivaler med gratis entré er en god idé.

Men hvorfor har Ringkøbing-Skjern Kommune brug for at hægte sig på konceptet i stedet for at udvikle noget selv, sådan spørger Nikolaj Gramstrup.

- Der findes masser af folk med gode idéer i vores område. Derfor forstår jeg ikke, at man bare laver en kedelig kopi af noget, som også foregår andre steder i landet. Man vælger af købe en pakke. Jeg synes, det ville være sjovere, hvis man selv fandt på noget, siger Nikolaj Gramstrup.

Han er en af mændene bag Søndervig Byfest, som blev afviklet samtidig med Danmark Dejligst i Naturens Rige, som den vestjyske udgave af festivalen er kommet til at hedde.

Er du ikke bare ærgerlig over, at der bliver holdt et stort arrangement samtidig med jeres byfest i Søndervig?

- Næ, jeg tror ikke, vi tiltrækker det samme publikum. Vores billetsalg er gået glimrende. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at man ikke vælger at udvikle sit eget. Der er masser af folk, som kan bidrage med gode idéer, som man kunne sætte sammen siger han og fortsætter:

- Selvfølgelig er det konkurrenceforvridende, når nogen kan lave en fest med kommunale kroner. Men vores arrangement skal nok gå i nul, som er vores målsætning, så jeg er sådan det ikke så bekymret, siger Nikolaj Gramstrup.