Byens Bil kørte med årets iværksætterpris

"Det her" var nemlig intet mindre end Ringkøbing Fjord Erhvervsråds iværksætterpris, som Højmarkfirmaet fik for sin succesrige delebilordning, der ikke ligner de andre på markedet.

SKJERN: - Det er helt vildt! Det havde vi slet ikke regnet med! Bare det at blive nomineret var stort. Og så at få det her oven i!

Prisen går til en iværksættervirksomhed fra Ringkøbing-Skjern Kommune, der har gjort en særlig indsats og som har nået rigtigt gode resultater inden for de sidste tre år. Det kan være resultater i form af en unik forretningsidé, synlighed i lokalområdet, ansættelse af nye medarbejdere, økonomisk vækst eller eksport. Prismodtageren er typisk en virksomhed, som over en kortere periode på 3-5 år har vist evne og vilje til vækst og som kan fremstå som rollemodel for de mange andre, der overvejer, at starte egen virksomhed. Vinderen modtager 15.000 kroner. Iværksætterprisen er siden 2013 blevet uddelt på Ringkøbing Skjern Erhvervsråds generalforsamling, hvor Re Cup vandt. Året efter var det Stauning Whisky, der tog titlen. I 2015 var det Vestfisk, i 2016 Solid Wind Power og i 2017 Vento. I 2018 var det altså Byens Bil.

25 arbejdspladser

Som formanden for Erhvervsrådet Kim Rune Brarup udtrykte det, så har de tre virksomheder tilsammen skabt 25 heltidsjob her i området.

Om Byens Bil sagde han blandt andet:

- Byens Bils delekoncept gør det nemmere at bo i yderområder, hvor den offentlige transport kan være mangelfuld. Virksomheden blev startet som et rigtigt familieforetagende tilbage i 2015, og siden da har virksomheden i tæt samarbejde med lokale borgerforeninger været med til at gøre en forskel for at holde landsbyerne levende.

- Byens Bil har i dag 18 biler kørende i Region Midtjylland og endnu flere er på vej i den kommende tid. Ambitionen er at blive landsdækkende inden for de næste år.

Om Discover Denmark, der var repræsenteret ved Simon Jørgensen og Michael Andersen, sagde han blandt andet, at firmaet med sin digitale oplevelsesplatform har gjort det let for turister at få et overblik over de oplevelser, aktiviteter og tilbud, der er i det område, de holder ferie i.

- Platformen giver desuden lokale erhvervsdrivende en helt ny digital kanal at markedsføre sig igennem. Siden starten i 2015 har den oplevet stor vækst, og har i dag over 500 kunder og over 1000 daglige brugere.