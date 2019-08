Busrute 580 mellem Hvide Sande og Ringkøbing står til opgradering

RINGKØBING/HVIDE SANDE: Det kan meget vel blive lettere at tage bussen mellem Ringkøbing og Hvide Sande fremover.

I hvert fald vedtog et flertal på fem ud af seks deltagende medlemmer af teknik- og miljøudvalget tirsdag, at busrute 580 mellem de to byer skal opgraderes til at blive en del af Midttrafiks såkaldte 'strategiske hovednet'.

Det betyder i praksis, at der som minimum bliver tale om afgange hver time mellem klokken 07-19 på hverdage, mens der kører busser hver anden time om aftenen mellem klokken 19-23.

I weekenden bliver der buskørsel hver anden time mellem klokken 06 og klokken 23.

I mødedagsordenen fremgår det, at hovednettet skal fremstå som en helhed, der kan være med til at understøtte vækst og bosætning i hele Midttrafiks område. Derfor skal der være regelmæssige busafgange på ruten, som skal betegnes som værende et "stabilt net".

Kravet om stabilitet kan rute 580 ifølge administrationens oplysninger dog ikke leve op til i øjeblikket , da ruten har reduceret kørsel på skolefridage og samlet mangler 18 afgange tur/retur om ugen - tre ture på hverdage og tre ture i weekender - i forhold kriterierne for at være en del af det strategiske hovednet.

Et løsningsforslag kunne være at afsætte midler til flere busafgange, men det vil ifølge den kommunale administration medføre udgifter på omkring én million kroner mere end de nuværende 4,9 millioner kroner, ruten koster nu.

Derfor besluttede teknik- og miljøudvalget at udvide ruten med en flexbus, som er en taxi eller minibus, som kører på samme fastlagte rute - Hvis den bliver bestilt! Dermed sparer man udgifter til tomme pendulbusser.

I oplægget til rute 580s indtræden på det strategiske hovednet var der lagt op til, at ruten skulle køre direkte mellem Hvide Sande og Ringkøbing "uden svinkeærinder". Det ville i princippet gå ud over rutepunktet Kloster, hvor man har flere kørselsberettigede passagerer.

Derfor har teknik- og miljøudvalget bedt administrationen afklare, hvordan Kloster med en flexbus-løsningen fremover bedst betjenes.

- Vi tror på, at man skal ind forbi Kloster på nogle af de strategiske afgange, for eksempel når man skal hjem fra arbejde og skole. Så vi tror på, at man stadig skal forbi Kloster på de tidspunkter, hvor der er flest passagerer, siger formand for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S).

Kommunen har tidligere kørt et forsøg med flexbus mellem Videbæk og Skjern, og resultatet blev ifølge John G. Christensen, at flexbussen, som kun kører, når den bliver bestilt, har vist sig som en effektiv løsning.

- Flexbusser er noget af det, vi kommer til at se mere af i vores kommune, så vi stadig kan opretholde et tættere netværk af busser, når der er behov for dem, så de ikke bare kører og kører. Det kommer vi til at se mere til, og det er vi slet, slet ikke færdige med endnu, siger John G. Christensen.

Et flertal i udvalget valgte da også at bede administrationen om at afklare, om der var flere ture på rute 580, som kunne overgå til flexbus.

Eneste medlem, der stemte imod udvalgets beslutninger i sagen, var løsgænger Svend Boye Thomsen. Fraværende ved tirsdagens møde var Hans Pedersen (K).