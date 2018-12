Bundsbæk åbnede første låge i julemarkedet

BUNDSBÆK: Så kom de grønne skovnisser igen til syne, for lørdag åbnede de op til årets julemarked på Bundsbæk Mølle.

Julemarkedet er en mangeårig tradition på den gamle vandmølle, og det er en tradition, som rigtig mange i området har taget til sig og har sat kryds i kalenderen for.

I år er det julekalenderen Alletiders Nisse, der igen er tema for juleudstillingen. Der er føjet endnu flere af de originale rekvisitter fra julekalenderen til udstillingen, og desuden åbnes Det Grønne Skovnisseversitet, hvor børnene kan lære at blive nisser og endda få diplom på det.

Skulle nisserne komme til at drille for meget, så var der råd for det lørdag. Ved julemarkedet fremviste Midt- og Vestjyllands Politi deres nye mobile politistation, som man kunne komme ind og se.

Julemarkedet byder på forskellige boder, og markedet har igen åbent i dag frem til klokken 16.30. Når man ikke at komme til julemarked i denne weekend, er det også i næste weekend.