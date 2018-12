Bundgaards Hotel: Tvangsauktionen kommer til februar

BORRIS: Datoen er fundet for tvangsauktionen for Bundgaards Hotel i Borris, der for nylig blev begæret konkurs af skattemyndighederne på grund af en større skattegæld.

Er man interesseret i at erhverve sig hotellet, skal man møde op i retten i Herning fredag 1. februar 2019 kl. 9.00, hvor der holdes første auktion.

Hotellet har været ejet og drevet af Shuli Fang og hans familie, der også har haft en kinesisk restaurant. Men på grund af gælden til Skat kom Shuli Fang under konkursbehandling.

Skattegælden lyder på 898.656 kroner, som skyldes manglende momsafregning for mindst halvandet år. Blandt andet fordi der ikke har været ajourførte regnskaber.