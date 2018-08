Brutalt hjemmerøveri fra Skjern skal for retten igen

86-årige Edith Kjærgaard fra Skjern skal vidne igen, når sagen om det brutale hjemmerøveri mod hende i denne uge er for Vestre Landsret. blev udsat for et hjemmerøveri. Foto: Chr. Baadsgaard.

Vestre Landsret skal tage stilling til, om straffen for et groft hjemmerøveri mod et ældre søskendepar skal være hårdere, eller om den dømte skal frifindes.

SKJERN/VIBORG: I marts i år fik den 51-årige Jens Henning Munk fem og et halvt års fængsel ved retten i Herning for et brutalt hjemmerøveri mod et ældre søskendepar på Ø. Marupvej ved Skjern. Den 51-årige, der hele tiden nægtede sig skyldig i røveriet, ankede på stedet dommen til landsretten, fordi han vil frifindes. Hvorvidt det kommer til at ske, bliver afgjort i denne uge. I dag begynder ankesagen nemlig ved Vestre Landsret i Viborg, hvor hele sagen skal rulles op igen. Hjemmerøveriet skete 5. juli sidste år, hvor den 86-årige Edith Kjærgaard blev overfaldet i sit køkken af to røvere, der forlangte penge. Kvinden, der er stærkt gigtplaget og værgeløs, blev både sparket og bagbundet med gaffatape, ligesom hun fik stød med en strømpistol.

Uenige om straf Under røveriet dukkede hendes 72-årige bror tilfældigt op. Også han blev bagbundet med tape og blev brutalt sparket, før røverne stak af. Jens Henning Munk blev anholdt en måneds tid efter røveriet, mens den anden gerningsmand aldrig er fundet. I byretten var seks nævninge og tre dommere enige om, at han var den ene af de to røvere. Til gengæld var der ikke enighed om straffens længde, men et flertal sagde fem år og seks måneder.