Skjern: På søndag - 23. september - inviterer svampeforeningen Æ Skurrehat sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) på svampetur i Dejbjerg Plantage.

- Deltagerne møder kl. 13 på parkeringspladsen ved Bundsbæk Mølle, og herfra går turen videre til plantagen, hvor vi går tre til fire kilometer. Turen ledes af svampeeksperten Benny Christensen fra Svampeforeningen og tidligere naturvejleder ved Ringkøbing Skjern Museum Tage Madsen. Det er gratis at deltage for medlemmer af foreningerne, mens øvrige deltagere må betale et gebyr. Turen varer to til tre timer, lyder det fra Æ Skurrehat.

I år har svampesæsonen været helt unormal. Sommerens tørke har betydet dårlige vilkår for svampene, men nu er nedbøren mere normal, og de relativt høje temperaturer har givet mulighed for at få svampekurven fyldt op af rørhatte i skovene.

I de vestjyske plantager har der været Karl Johan/spiselig rørhat, der er samlet masser af punktstokket indigo-rørhat, og brunstokket rørhat er også fremme.

- På grund af tørken har det har været svært at finde kantareller, og vi kan nok ikke forvente, at de kan findes i større mængder, lyder det fra svampeforeningen.

Man kigger også efter de svampearter, der ikke skal i kurven, og deltagerne får måske mulighed for at se eksemplarer af de dødeligt giftige grøn og snehvid fluesvamp, begge er fundet i plantagen, men de er ikke særligt almindelige.

Turen følges op af en svampedag på Bundsbæk Mølle mandag 15. oktober i efterårsferien, hvor medlemmer af Svampeforeningen laver forskellige retter og byder på smagsprøver i museets kaffestue.