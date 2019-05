Broerne er købt: Fiberkabel er i vejen for ufærdig cykelsti

Kommunen er løbet ind i tekniske problemer under anlæggelse af cykelsti mellem Hemmet og Vostrup. Fagchef understreger, at indkøb af broerne ikke er spildt, selvom man ikke ved, om de kommer i brug til deres oprindelige formål.

VOSTRUP-HEMMET: Tre broer til cykelstien mellem Vostrup og Hemmet er købt og ligger klar til montage, men det er stadig uvist, om de skal bruges.

Kommunen er nemlig løbet ind i et uforudset problem, da cykelstiprojektet skulle færdiggøres. Et nyt fiberkabel ligger et sted under cykelstien, og da der ligger en trykledning i nærheden, kan fiberkablet have forskubbet sig, så man ikke kender den nøjagtige placering.

Det indebærer en risiko for at komme til at grave ind i fiberkablet, når broerne skal monteres.

- Fiberkablet ligger nede i tre meters dybde, og det er ikke bare lige at finde det i bunden af et vandløb. Det vil kræve, at vandløbet skulle tømmes, inden man kan finde det, og det gør man ikke bare lige i en bæk, fortæller Lone Rossen, fagchef i Land, By og Kultur.

Som Dagbladet forleden kunne fortælle, så undrer borgerne sig over, hvorfor projektet har stået stille så længe, og flere har snakket om, hvorvidt der er tale om en besparelse.

Det understreger Lone Rossen, at det er det bestemt ikke. Der er alene tale om, at projektet er løbet ind i tekniske udfordringer.

- Vi synes heller ikke, at det er sjovt at have gjort en sti færdig og så mangle tre stumper, siger hun.