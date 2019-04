Brødre tiltalt for vold: Overfaldt 57-årig mand i skov

- Så var det lige som om, at de to unge fik kontakt til deres hjerner, så de slap den 57-årige og kørte derfra, fortalte politikommissær Bjarne Højgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing om sagen i oktober.

Den ældre mand undrede sig og ville ringe til politiet, men det fik de to andre mænd til at tage hans telefon og overfalde ham, mens den 26-årige blev truet til at holde sig i ro.

De to mænd bemærkede nemlig to andre mænd, som kørte i en bil med trailer, fordi de skulle hente to ATV'ere i skoven nær Varisbølvej og Brosbølvej.

TARM: En skovtur syd for Tarm blev i oktober sidste år til en ganske ubehagelig oplevelse for en 57-årig og en 26-årig mand.

Sammen er de tiltalt for indbrud ved at have stjålet en ATV fra Vejlevej i Tarm i begyndelsen af juni 2018 og at have stjålet endnu en ATV fra Mærskvej ved Nr. Nebel i oktober 2018, ligesom de er tiltalt for at have begået vold mod de to mænd, som de mødte i skoven.

Nu skal sagen for retten, hvor brødrene på 34 og 41 år er tiltalt for i alt 11 forhold.

De to mænd, der er brødre og kommer fra Ølgod, nægtede sig dog skyldige i at have stjålet de to ATV'ere, som de ville hente.

De to gerningsmænd tabte ting i skovbunden, som gjorde det let for politiet at finde frem til dem, så en uges tid senere erkendte de optrinnet i skoven.

Travl lillebror

Den yngste bror er desuden tiltalt for et forsøg på indbrud på Anerbjergevej i Sdr. Bork i juli 2018 samt at have stjålet en bil fra Anerbjergevej. Da han kørte i den stjålne bil, var han påvirket af stoffer og i øvrigt frakendt retten til at kørebil, hvilket er overtrædelser af færdselsloven.

Manden er desuden tiltalt for at have stjålet en trailer fra Åboulevarden i Tarm i oktober 2018 og igen for at køre bil 21. oktober, hvor overfaldet i skoven fandt sted. Sidst men ikke mindst er han tiltalt for at have truet den 26-årige mand i skoven med vold.

Broren på 41 år er udover de to fælles tiltaler også tiltalt for hærværk, da han skulle have smidt de to telefoner, som den 26-årige og den 57-årige havde med sig, ud på en mark, så de blev skadet.

Retssagen mod de to brødre fra Ølgod begynder ved retten i Herning onsdag.