Brødre frikendt for vold efter skov-slagsmål

To brødre slap med skrækken, da de var tiltalt for vold, trusler og tyveri. En række andre forhold gav dog fængselsstraf til den ene og bøde til den anden.

Herning/Tarm: At der var tumulter den oktoberdag i skoven, var alle fire involverede sådan set enige i. Men hvad der egentlig skete, var derimod noget mindre klart, og derfor endte to brødre på 34 og 41 år med at undgå en dom for vold, da retten i Herning onsdag behandlede sagen.

Sikkert er det, at brødreparret, der kommer fra Ølgod-området, kom kørende med en trailer på Varisbølvej. De så to mænd - en 57-årig lokal mand og en 26-årig mand fra Aarhus - komme gående. Brødrene stoppede og rullede vinduet ned. Den 57-årige spurgte brødrene, hvad de lavede på vejen. Den er ikke særlig befærdet, og han kender de biler, som normalt kører der. Brødrene forklarede, at de skulle hente to ATV'er, der stod i skoven.

Det fandt den ældre mand lidt uldent, fordi han vidste, at de to køretøjer forinden var blevet hentet af politiet, fordi de var meldt stjålet. Han tog sin telefon frem - og herefter udviklede tingene sig. Storebror tog telefonen fra den 57-årige, og det kom til håndgemæng.

Den 57-årige har tidligere forklaret til politiet, at han var blevet væltet omkuld, havde fået trukket sin jakke over hovedet og var blevet holdt i et armgreb, så han fik problemer med at trække vejret. I rettens vidneskranke fortalte han imidlertid, at han ikke længere kunne huske, hvad der var sket, efter at han havde trukket sin telefon op af lommen.

De to brødres forklaring var, at det var den 57-årige, som havde taget fat i storebrorens krave. I forsøget på at skubbe ham væk endte begge mænd på jorden.

Den 26-årige skovturskammerat sagde i retten, at han ikke så, hvem af de to mænd der startede tumulten. Han havde egentlig syntes, at den 57-årige havde overreageret, men fik selv taget sin telefon af lillebroren, da slagsmålet var i gang, og han derfor ville ringe til politiet.

Efter at have taget telefonen gik lillebroren over og greb fat i sin storebror, der stadig var i klammeri med den 57-årige. Brødrene satte sig ind i bilen igen, vendte om og kørte derfra. De fortalte i retten, at de havde smidt de to telefoner ud af vinduet et stykke derfra, men den 26-årige og den 57-årige fandt dog aldrig deres telefoner igen.

Retten i Herning fandt ikke grundlag for at dømme brødrene for vold. Heller ikke tiltalen for tyveri af ATV'erne førte til dom, men lillebroren erkendte og blev dømt for hæleri af den ene ATV.

En række andre forhold, herunder forsøg på indbrudstyveri i Sdr. Bork, brugstyveri af en bil, kørsel med narko i blodet og kørsel uden kørekort betød, at den 34-årige lillebror blev idømt syv måneders fængsel og 10 års frakendelse af førerretten. Desuden

Storebroren på 41 år fik en bøde på 5.500 kroner for at have smidt de to skovgængeres mobiltelefoner væk.