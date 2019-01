TARM: En regning fra en norsk betalingsvej fik forleden en 67-årig mand fra Tarm til at studse. Han havde nemlig ikke været ude at køre i det nordlige naboland. Regningen kom fra hans Brobizz-konto, hvilket fik ham til at tjekke sin bil, hvor der ikke længere lå en Brobizz. Den er blevet stjålet på et tidspunkt mellem 21. oktober og 7. december sidste år.