Brevstemmerne boomer i Ringkøbing-Skjern

For i ugen op til valget drog hun ned på Borgerservice i Ringkøbing for at give sit demokratiske besyv med.

De 1557 brevstemmer betyder, at 90,8 procent flere vestjyder har valgt at brevstemme end for fem år siden. Conny Høy er en dem, der bidrager til, at brevstemmerne boomer.

RINGKØBING-SKJERN: Borgerservice havde mere travlt op til europaparlamentsvalget, end de havde sidst, der var EP-valg. For hvor der for fem år siden blev afgivet 816 brevstemmer, ja så har 1557 indbyggere i Ringkøbing-Skjern besluttet sig for at ikke at sætte deres kryds i går søndag, men i stedet udfylde en stemmeblanket på forhånd.

Faktisk fik hun lov at stemme uden for stedets normale åbningstid, for hun kunne godt se, der var kø de gange, hun var ovre for at stemme inden for Borgerservices normale åbningstid.

Conny Høy arbejder for kommunen som forsikringskonsulent og håndterer fra sit skrivebord i Ringkøbing alt fra skader på køretøjer til arbejdsskader. Derfor var det nemt for hende lige at smutte ned på Borgerservice for at stemme.

Arbejder som valgsekretær

Borgere i kø fik valgstederne også at føle søndag. Her spillede Conny Høy en rolle som valgsekretær. Det har hun været ved alle valg siden 2007.

- Jeg ved ikke, hvor mange valg det giver i alt. Men det er blevet til nogle stykker, siger hun.

Som valgsekretær kender Conny Høy valgproceduren forfra og bagfra. Man kunne derfor fristes til at tro, at det var for at være solidarisk med sine kollegaer rundt om på de 25 lokale valgsteder, at hun stemte på forhånd. For på den måde ville dem, der får demokratiets festdag til at glide, få lidt mindre arbejde. Forklaringen ligger dog et lidt andet sted.

For Conny Høy skulle stemme i Lønborg, men skulle selv arbejde fra klokken 8 til sent om aftenen på valgstedet i Bork.

- Jeg gider ikke at køre, for det er en lang nok dag i forvejen, så jeg behøver ikke at køre frem og tilbage også for at sætte mit kryds, når jeg har muligheden for at brevstemme, siger Conny Høy med et grin.