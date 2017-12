Brejninggaards gymnastikopvisning er klar til tv-seerne

Skjern: Når den store Danmark Indsamlingen ruller over skærmen 3. februar, bliver det med et indslag om vestjysk gymnastikkultur.

Danmarks Radio har nemlig fået øjnene op for Brejninggaard Efterskoles store gymnastikshow, som i de sidste to år har indsamlet 33.000 og 47.000 kroner sammen til indsamlingen.

I år har DR besluttet at se nærmere på fænomenet - og var derfor lørdag på plads med fotograf og journalist, da Brejninggaard for tredje år blændede op for sit show Gymnastik for Danmark Indsamlingen.

Showet blev holdt i arenaen i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, hvor foyeren summede af liv og musik og spændt forventning til opvisningen, som gik i gang klokken 14.

Publikum fyldte hele den ene endetribune, da håndboldbanen blev indtaget af 550 unge gymnaster fra ti foreninger i Vestjylland.

Showet blev sat i gang af værterne Dorte Yde og Brejninggaards forstander Kristian Grell.

- Arrangementet her er noget, mange ser frem til i vinteren. Vi tager jo forskud på forårets opvisninger og får et glimt af dét, som holdene arbejder på. I dag ser vi ikke hele opvisningen, men kun en bid, sagde Kristian Grell.

Han ser en særlig dimension i arrangementet.

- Normalt dyrker man jo gymnastik for sin egen skyld og til dels for publikums skyld, men i dag er handler det om et andet formål, nemlig at samle penge ind. Og det er godt for både gymnast og publikum at samles om noget, som har et højere formål.

Håbet er naturligvis, at årets indsamlede beløb vokser fra sidste års 47.000 kroner, men det er ikke det vigtigste.

- DR har jo opdaget, at dette er det største arrangement, hvor mennesker mødes for at samle penge ind til Danmark Indsamlingen. Der vil være nogle, der samler flere penge ind end os, men ingen steder mødes så mange mennesker med kun Danmark Indsamlingen for øje, sagde Kristian Grell.

3. februar vil der blive bragt optagelser fra opvisningen i Skjern, og desuden vil nogle af gymnasterne optræde live på DR og overrække de penge, som er samlet ind i dag. Først torsdag har man det endelige resultat, da Mobilpay-bidragene er nogle dage om at tikke ind.

- Vi har glædet os til opvisningen, og vi er glade for, at det kan sætte fokus på, hvor gode vi er i vores landsdel til iværksætteri og samvær, sagde forstanderen.

Efter indmarchen med Dannebrog, gik opvisningen så tjept hen over gulvet, først med den danseprægede gymnastik, hvorefter måtterne blev båret frem.

Noget nyt var, at publikum ikke skulle se springgymnasternes øvelser fra siden - næ, i dag blev måtterne placeret således, at gymnasterne løb og sprang lige hen mod publikum, hvilket gav en helt ny oplevelse af kraftudfoldelserne.

Det gav ikke så få gip i de forreste publikummer, når de unge stærke fyre havde så meget fart på i springene, at de dårligt kunne stoppe og fortsatte ud over måtterne. Men alt forløb fint - og publikum havde en fin eftermiddag med flot gymnastik, som tv-seerne altså kan få lov at opleve en smule af 3. februar.