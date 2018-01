Brandvæsnet i Skjern så tilbage på et stabilt 2017

Skjern: Champagnen blev fyldt i glassene, og snakken gik lystigt kort før klokken 18.00 torsdag aften hos brandvæsnet i Skjern.

Traditionen tro var de samlet til Falcks nytårsparade for at se tilbage på det forgangne år og samtidig se frem mod de nye udfordringer, som venter i 2018.

Efter det obligatoriske holdbillede tog stationsleder Hans Vestergaard ordet til en kort bemærkning - i første omgang. Efter den korte velkomst i indgangshallen fortsatte arrangementet i spisestuen.

Her tog Peter Tue Jensen, som er stationsleder for alle brandstationer i Midt/Vest, ordet. De første minutter gik på at viderebringe en tak for indsatsen i 2017 fra topchefen i Falck Jakob Riis, ligesom han også selv takkede for det gode arbejde.

I Kim Wemmelunds fravær var Brand & Redning MidtVest repræsenteret ved Niels Christensen. Også han havde kun rosende ord til brandfolkene i Skjern:

- I skal have stor ros. I er altid mødt op og har udført jeres opgaver korrekt. Det sætter vi stor pris på, sagde han.

Han kunne ligeledes fortælle, at man i 2017 havde været forskånet for, at mennesker var brændt inde og fremhævede særligt en episode:

- I havde en udrykning til et hus, hvor I tidligere havde været. Denne gang var der brand i huset, og I fik reddet manden ud. Det viser blot, at vores udrykninger aldrig er forgæves, sagde han.