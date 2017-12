Brandkadetuddannelsen er et godt projekt

Kim Wemmelund, der er beredskabschef hos Brand & Redning MidtVest, har kun positive ord tilovers for kadetuddannelsen, som ofte kaster frivillige brandmænd af sig.

Ringkøbing-Skjern: Brandkadetter er en stor gevinst for brandvæsnet og samfundet. Siden 2015 har Brand & Redning MidtVest i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune kørt et integrationsprojekt for flygtninge i kommunen.

Det har kastet frivillige brandmænd af sig, og seneste eksempel er 18-årige Mustafa Mamo.

Han er i dag frivillig brandmand i Ringkøbing, og selvom der på nuværende tidspunkt ikke er stor efterspørgsel efter frivillige brandmænd, glæder det Kim Wemmelund, der er beredskabschef i Brand & Redning MidtVest, at brandkadetterne vælger at fortsætte:

- Det er jo en on-going proces, hvor vi hele tiden rekrutterer frivillige brandmænd. Vi har ikke et akut behov for frivillige brandmænd lige for tiden, men vi kan altid bruge flere, siger han.